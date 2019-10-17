В Японии число жертв тайфуна "Хагибис" возросло до 77

В Японии в результате тайфуна "Хагибис" погибло уже 77 человек, еще около десяти человек пропали без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телерадиокомпанию NHK.

По информации телерадиокомпании, в результате стихийного бедствия 346 человек получили различные травмы.

В японском Министерстве земли, инфраструктуры, транспорта и туризма сообщили, что, по их данным, площадь затопления составила более 23 тыс. га.

Министерство внутренних дел и коммуникаций сообщило, что по состоянию на утро 17 октября в Японии в результате тайфуна полностью разрушены 94 дома, еще 1671 поврежден.

Напомним, тайфун "Хагибис" принес в Японию сильные ветры и проливные дожди, в результате около 200 рек вышли из берегов и примерно на 50 из них прорвались дамбы, что вызвало наводнения на обширных территориях. Более 10 тысяч домов были повреждены

Наиболее сильно пострадала префектура Фукусима на северо-востоке Японии, там погибли 25 человек.