В Японии будут продавать почтовые марки с украинскими пейзажами

Фото: марки с украинскими местами (facebook.com/s.v.korsunsky)

В Японии начинают продажу оригинальных марок "Украина - г.Хино" в рамках японской правительственной программы. Проект осуществлен благодаря сотрудничеству Посольства Украины в Японии с администрацией г.Хино и Почтой Японии.

Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Так, на японских марках изображены украинские пейзажи.

"Завтра, 9 ноября почта г. Токио начинает продажу оригинальных марок Украины - г.Хино, посвященных сотрудничества нашего государства с указанным городом в рамках японской правительственной программы "Host Town" накануне Олимпийских игр", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские почтовые марки победили в конкурсе "Лучшая марка Европы - выбор коллекционера 2019". Призы получили марки художницы Натальи Кохаль "Аист белый" и "Соловей восточный".

Ранее РБК-Украина писало, что в приюте для одиноких пожилых людей в Кировоградской области организовали выставку картин известного украинского художника Владимира Остроухова. И хотя его работы разошлись по частным коллекциям, художественных галереях и салонах всего мира, автор остался на старости лет один.