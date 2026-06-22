Понеділок в Україні буде теплим, але з дощами та грозами: прогноз погоди на сьогодні
В Україні сьогодні, 22 червня, буде тепло, місцями прогріє до +31. Водночас у низці регіонів пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність. Вдень в Україні, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вдень 26-31°; у східних областях 23-28°.
Фото: якою буде погода в Україні 22 червня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність. Вдень короткочасні дощі, по області місцями грози.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 26-31°, у Києві близько 30°.
Нагадаємо, раніше синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, яких максимальних температур варто очікувати в Україні найближчими днями.
Також РБК-Україна писало про наслідки глобальних кліматичних змін для України.