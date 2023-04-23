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Понедельник будет теплым, но есть одно "но". Синоптик дала прогноз на завтра

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Украина, Воскресенье 23 апреля 2023 13:57
Понедельник будет теплым, но есть одно "но". Синоптик дала прогноз на завтра Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине 24 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, в понедельник, 24 апреля, в Украине будет тепло, до +19 градусов, но по-настоящему весеннюю погоду испортят дожди, которые местами пройдут вперемешку с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Понедельник в Украине будет теплым! В течение дня +14...+19 градусов! Но 24 апреля предполагаются дожди - периодические, от небольших до умеренных", - рассказала она.

Кроме того, по данным синоптика, днем в понедельник, скорее, во второй половине дня местами возможны грозы.

Погода в Киеве

В Киеве завтра без существенных осадков, будет тепло, до +18 градусов.

"Однако во второй половине дня понедельника есть вероятность небольшого дождя, возможно, с грозой", - отметила Диденко.

Как сообщалось, украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье из-за значительной опасности схода лавин 23-24 апреля.

Добавим, что уровень воды в Днепре в районе Киева снижается. Однако в некоторых районах столицы остается подтопление.

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