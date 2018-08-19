З понеділка Авдіївка та найблищі села почнуть отримувати газ

Налагодження газопостачання у прифронтовій зоні на особистому контролі президента України

З понеділка до газопостачання почнуть підключати Авдіївку й 7 селищ Ясинуватського району. Про це повідомив на сторінці в Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

Пуск газу почнеться для Авдіївки, Орлівки, Ласточкиного, Красногорівки, Нетайлового, Тоненького, Первомайського й Водяного.

Спеціалісти облгазу вже другий день поспіль працюють над заповненням діючих розподільних меж.

"Як і обіцяв, невдовзі прифронтові населені пункти будуть з газом. Налагодження газопостачання Авдіївки та селищ Ясинуватського району - на особистому контролі Президента України Петра Порошенка", - заявив Олександр Куць.

Нагадаємо, "Газпром" збільшив поставки газу на окупований Донбас. У звітності "Газпрому" зазначено, що за перше півріччя 2018 року в Україну поставили 1,534 млрд кубометрів газу.