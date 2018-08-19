З понеділка Авдіївка та найблищі села почнуть отримувати газ

Новини Інфраструктура 19.08.2018 - 06:15
Ілюстративне фото (facebook.com/ombudsmanUA)
Ілюстративне фото (facebook.com/ombudsmanUA)

Налагодження газопостачання у прифронтовій зоні на особистому контролі президента України

З понеділка до газопостачання почнуть підключати Авдіївку й 7 селищ Ясинуватського району. Про це повідомив на сторінці в Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

Пуск газу почнеться для Авдіївки, Орлівки, Ласточкиного, Красногорівки, Нетайлового, Тоненького, Первомайського й Водяного. 

Спеціалісти облгазу вже другий день поспіль працюють над заповненням діючих розподільних меж.

"Як і обіцяв, невдовзі прифронтові населені пункти будуть з газом. Налагодження газопостачання Авдіївки та селищ Ясинуватського району - на особистому контролі Президента України Петра Порошенка", - заявив Олександр Куць.

Нагадаємо, "Газпром" збільшив поставки газу на окупований Донбас. У звітності "Газпрому" зазначено, що за перше півріччя 2018 року в Україну поставили 1,534 млрд кубометрів газу.

Понад 128 тис. клієнтів "Дніпрогазу" використовують сервіс "особистий кабінет" За перше півріччя "Львівгаз" отримав збиток у розмірі 80,7 млн гривень
Теги:  Авдіївка,  газ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС