ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У понеділок режим тиші в зоні проведення ООС не порушувався

Новини » Надзвичайні події     11.05.2020 - 13:59
У понеділок режим тиші в зоні проведення ООС не порушувався
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

У Міноборони зазначили, що така ситуація спостерігається станом на 12:00 понеділка

Міністерство оборони України повідомляє, що з початку поточної доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі дотримується режим припинення вогню. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

Зазначено, що такі дані станом на 12:00.

"З початку поточної доби, станом на 12.00, російські окупаційні війська активності не проявляли", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі 10 травня озброєні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, бойовики стріляли із заборонених мінських домовленостей артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як писало РБК-Україна 9 травня проросійські бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу українські військові не постраждали. При цьому підрозділи Об'єднаних сил ліквідували одного бойовика і ще 4 поранили.

Крім того, 9 травня окупаційні сили з гранатометів різних систем обстріляли околиці Трьохізбенки. Під ворожий обстріл потрапили житлові будинки, однак мирні жителі не постраждали.

Теги Новини України Донбасрежим прекращения огняООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся