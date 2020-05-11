У понеділок режим тиші в зоні проведення ООС не порушувався

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

У Міноборони зазначили, що така ситуація спостерігається станом на 12:00 понеділка

Міністерство оборони України повідомляє, що з початку поточної доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі дотримується режим припинення вогню. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

Зазначено, що такі дані станом на 12:00.

"З початку поточної доби, станом на 12.00, російські окупаційні війська активності не проявляли", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі 10 травня озброєні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, бойовики стріляли із заборонених мінських домовленостей артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як писало РБК-Україна 9 травня проросійські бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу українські військові не постраждали. При цьому підрозділи Об'єднаних сил ліквідували одного бойовика і ще 4 поранили.

Крім того, 9 травня окупаційні сили з гранатометів різних систем обстріляли околиці Трьохізбенки. Під ворожий обстріл потрапили житлові будинки, однак мирні жителі не постраждали.