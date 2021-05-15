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В понедельник презентуют 10 новых онлайн-услуг "Дія": что предложат украинцам

Автор: Инна Собора

В Украине 17 мая презентуют новые возможности портала "Дія".Онлайн-презентация новых электронных услуг. Всего ожидается более 10 новых услуг.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реигнтеграции оккупированных территорий.

Среди новых услуг и направленные непосредственно на внутренне перемещенных лиц, в частности, заявка на получение льготного ипотечного кредита ВПЛ.

Кроме того, в "Дію" будет добавлена комплексная услуга еМалятко.

На сайте непосредственно самого события анонсированы следующие нововведения:

  • регистрация места проживания онлайн - без очередей и бумаг;
  • регистрация ФОП за 1 минуту;
  • новые услуги для водителей: удобные оповещения о штрафах и замена водительского удостоверения;
  • уплата налогов онлайн.

Новые услуги будут лично презентовать президент Владимир Зеленький, а также вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров и команда "Дії".

Напомним, каждый второй украинец воспользовался по меньшей мере одной государственной е-услугой в течение прошлого года. Среди самых популярных - получение паспортов и услуги на портале и в приложении "Дія".

Ранее сообщалось, что в Украине могут запустить COVID-паспорт уже к 1 июля. Сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале "Дія".

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