В понеділок презентують 10 нових онлайн-послуг "Дії": що запропонують українцям

В Україні 17 травня презентують нові можливості порталу "Дія".Онлайн-презентація нових електронних послуг. Всього очікується більше 10 нових послуг.

Про це повідомило Міністерство з питань реігнтеграції окупованих територій .

Нові послуги буде особисто презентувати президент Володимир Зеленький, а також віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та команда "Дії".

Крім того, в "Дію" буде додана комплексна послуга єМалятко.

Серед нових послуг будуть і спрямовані безпосередньо на внутрішньо переміщених осіб, зокрема, заявка на отримання пільгового іпотечного кредиту ВПО.

Нагадаємо, кожен другий українець скористався щонайменше однією державною е-послугою протягом минулого року. Серед найпопулярніших - отримання паспортів та послуги на порталі та в застосунку "Дія".

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть запустити COVID-паспорт вже до 1 липня. Сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати в додатку або порталі "Дія".