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"Поназбирали шарамиг-калік": окупанти обурені мобілізацією в РФ, - перехоплення ГУР

Новость на русском →
Середа 12 жовтня 2022 09:54
"Поназбирали шарамиг-калік": окупанти обурені мобілізацією в РФ, - перехоплення ГУР Фото: окупанти обурені мобілізацією в РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупаційні війська так званих "Л/ДНР" обурені проведенням мобілізації у Росії. Бойовики скаржаться, що новоприбулі воюють без шоломів та бронежилетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони України.

За словами окупантів, вони не розуміють, навіщо в Росії запровадили мобілізацію.

"Я не знаю нах*й вони мобілізацію ввели. Треба було взяти армію 1 мільйон 150. 150 там у вас. Взяли б весь мільйон завели, а от цих, ось яких мобілізували виставили на кордонах, якщо так сильно переживають", - каже один з них.

Другий окупант у свою чергу вважає, що Росія не підготувалася до проведення мобілізаційних заходів.

"Та треба було це все заздалегідь робити. Треба було готувати, а не те що вони назбирали шарамиг-калік без нічого блін, без касок, без бронежилетів і погнали блін. Треба було відразу мобілізацію проводити і у нас і в них. А вони деб*ли", - заявив окупант.

Нагадаємо, раніше ми публікували розмову російського військового, який поскаржився своїй дружині на успішний наступ українських військових на Херсонському напрямку.

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