"Понасобирали шарамыг-калек": оккупанты возмущены мобилизацией в РФ, - перехват ГУР

Оккупационные войска так называемых "Л/ДНР" возмущены проведением мобилизации в России. Боевики жалуются, что новоприбывшие воюют без шлемов и бронежилетов.

По словам оккупантов, они не понимают, зачем в России ввели мобилизацию.

"Я не знаю нах*й они мобилизацию ввели. Надо было взять армию 1 миллион 150. 150 там у вас. Взяли бы весь миллион завели, а вот этих , вот которых мобилизовали выставили на границах, если так сильно переживают", - говорит один из них.

Второй оккупант, в свою очередь, считает, что Россия не подготовилась к проведению мобилизационных мер.

"Та надо было это все заранее делать. Надо было подготавливать, а не то что они понасобирали шарамыг-калек без ничего блин, без касок, без бронежилетов и погнали блин. Надо было сразу мобилизацию проводить и у нас и у них. А они деб*лы", - заявил оккупант.