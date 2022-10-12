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"Понасобирали шарамыг-калек": оккупанты возмущены мобилизацией в РФ, - перехват ГУР

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Среда 12 октября 2022 09:54
"Понасобирали шарамыг-калек": оккупанты возмущены мобилизацией в РФ, - перехват ГУР Фото: оккупанты возмущены мобилизацией в РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупационные войска так называемых "Л/ДНР" возмущены проведением мобилизации в России. Боевики жалуются, что новоприбывшие воюют без шлемов и бронежилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.

По словам оккупантов, они не понимают, зачем в России ввели мобилизацию.

"Я не знаю нах*й они мобилизацию ввели. Надо было взять армию 1 миллион 150. 150 там у вас. Взяли бы весь миллион завели, а вот этих , вот которых мобилизовали выставили на границах, если так сильно переживают", - говорит один из них.

Второй оккупант, в свою очередь, считает, что Россия не подготовилась к проведению мобилизационных мер.

"Та надо было это все заранее делать. Надо было подготавливать, а не то что они понасобирали шарамыг-калек без ничего блин, без касок, без бронежилетов и погнали блин. Надо было сразу мобилизацию проводить и у нас и у них. А они деб*лы", - заявил оккупант.

Напомним, ранее мы публиковали разговор российского военного, который пожаловался своей жене на успешное наступление украинских военных на Херсонском направлении.

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Война в Украине Мобилизация в России
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