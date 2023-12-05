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Понад тисяча окупантів за добу та майже 334 тисячі з початку війни. Нові втрати РФ

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 5 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 5 грудня, склали 1030 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 333 840 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків, 15 БПЛА та 15 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 05.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 333 840 (+1030) осіб ліквідовано;
  • танків – 5587 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин – 10 416 (+15) од.;
  • артилерійських систем – 7987 (+26) од.;
  • РСЗВ - 913 од.;
  • засоби ППО – 605 (+3) од.;
  • літаків – 323 од.;
  • вертольотів – 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6032 (+15) од.;
  • крилаті ракети – 1570 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 22 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 483 (+32) од.;
  • спеціальна техніка - 1148 (+7) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ на ранок 5 грудня, російські загарбники за підтримки авіації намагалися прорвати оборону українських військових на Авдіївському напрямку, проте безуспішно. Крім того, ЗСУ атакували російські позиції у смузі дерев на південь від Степового, поблизу Авдіївки та відновили втрачені позиції. Також ЗСУ зайняли позицію на острові Білогрудий на східному (лівому) березі Херсонської області.

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