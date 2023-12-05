Понад тисяча окупантів за добу та майже 334 тисячі з початку війни. Нові втрати РФ

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 5 грудня, склали 1030 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 333 840 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків, 15 БПЛА та 15 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 05.12.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу ЗСУ на ранок 5 грудня, російські загарбники за підтримки авіації намагалися прорвати оборону українських військових на Авдіївському напрямку, проте безуспішно. Крім того, ЗСУ атакували російські позиції у смузі дерев на південь від Степового, поблизу Авдіївки та відновили втрачені позиції. Також ЗСУ зайняли позицію на острові Білогрудий на східному (лівому) березі Херсонської області.
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