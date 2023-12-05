Больше тысячи оккупантов за сутки и почти 334 тысячи с начала войны. Новые потери РФ

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 5 декабря, составили 1030 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 333840 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 танков, 15 БПЛА и 15 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.12.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба ВСУ на утро 5 декабря, российские захватчики при поддержке авиации пытались прорвать оборону украинских военных на Авдеевском направлении, однако безуспешно. Кроме того, ВСУ атаковали российские позиции в полосе деревьев к югу от Степного, вблизи Авдеевки и восстановили утраченные позиции. Также ВСУ заняли позицию на острове Белогрудый на восточном (левом) берегу Херсонской области.
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