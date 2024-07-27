Понад сто років тому: якими були перші машини німецьких марок

Світовий автопром зародився в Німеччині – саме тут були створені перші зразки бензинових екіпажів. І хоча потім прапор масової автомобілізації перехопили інші країни, найстаріші з діючих автомобільних брендів виявилися німецькими. Хоча з їхніми першими моделями все дуже неоднозначно…
Про перші моделі серійних автомобілів, які сформували обличчя теперішніх авто, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації Autobild та L`Automobille.
Дозвольте, шановні читачі, нагадати, що перш ніж винайдений у 1886 році автомобіль став корисним і затребуваним товаром, мало спливти трохи води – і бензину, звісно, також. Самі машини змінилися, на арені з’явилися нові імена, змінилася навіть сама арена автомобілізації – на перше місце вийшла Франція. І на перший погляд навіть дивно, що компанії тих, хто винайшов для нас автомобіль, збереглися до наших днів. Але тільки на перший.
Офіційно першим Mercedes прийнято вважати модель 35 HP 1901-го року, але дійсно першим "Мерсом" вона не була: фірма на той момент випускала авто вже десять років. Тому тут потрібні деякі уточнення, і почати слід з компанії Daimler, заснованої одним з батьків автомобіля – Готлібом Даймлером.
Фактично Daimler і випускав машини ще з 1890-х років, але тоді вони носили марку Даймлер. Новий бренд для них винайшов дипломат і торговець Еміль Еллінек, який був одночасно консулом Австрії в Ніцці та офіційним дилером Daimler-Motoren-Gesellschaft на Лазурному березі Франції. Обертаючись у колах європейської еліти, він успішно збував аристократам машини марки Даймлер, і добре уявляв, що потрібно для збільшення збуту.
За трендами тих часів, для просування автівок Еллінек створив гоночну команду, названу для конспірації (він не хотів світитися в перегонах) іспанським словом Mercedes – воно походить від латинського слова дари (нагороди), а ще є жіночим ім’ям, зокрема і 11-річної дочки Еллінека. Для цієї команди французький дилер затребував від Даймлера заново спроектованого під його вимоги автомобіль. Виробник погодився, тим більше що дилер пообіцяв викупити одразу велику партію – аж 36 штук! При чому новий двигун нової машини мав називатися Daimler-Mercedes (практика окремого імені двигуна буле поширена в ті часи). Так Mercedes вперше став торговою маркою.
Автомобіль Mercedes 35 PS вразив усіх: він був низьким, широким (колія 1,400 м), довгим (база 2,245 м) і потужним (35 к.с.). Для покращення керованості двигун опустили нижче і зсунули назад, ближче до центру бази.
Перший Mercedes розвивав 85 км/год і легко тримав високу середню швидкість на звивистій трасі – близько 50 км/год. Модель 35 PS почала перемагати на всіх гонках, продажі "Даймлерів" під ім'ям Mercedes пішли вгору. Автомобільні журналісти 1901 року написали: "Ми вступили в епоху "Мерседесів".
Взагалі першою машиною Opel була… швейна машина. 1862 року компанія Адама Опеля розпочала випуск цих складних на той час механічних пристроїв. Потім були колеса для кінних екіпажів, а ще потім – велосипеди. З якими Opel мав чималий успіх – до 1890 року він став одним із найбільших виробників велосипедів у Німеччині. Автомобілями п’ятеро синів Адама зайнялися вже після смерті глави сімейства 1895 року.
Винаходити новий велосипед брати не стали, вони придбали готовий проект – патент на модель, що вже була втілена у метал таким собі Фрідріхом Луцманом. Той моторизований екіпаж привернув увагу братів на автоперегонах у Берліні, де він переміг інших учасників. Машину назвали "Opel Patent Motor Car, System Lutzmann". Вона мала одноциліндровий двигун об'ємом 1,5 літра, чотири колеса і два двомісні сидіння. Opel Lutzmann заводився шляхом розкручування вручну маховика двигуна і розвивав швидкість 20 км/год. Первісток вироблявся протягом 1899 – 1901 рр. і розійшовся тиражом 65 примірників – результат не рекордний, але в цілому непоганий.
Машини власної конструкції Opel запустив 1902 року, а перед тим було ще нетривале співробітництво з французькою фірмою Automobiles Darracq S.A. Цікаво, що в 2017-му Opel знов уклав важливу угоду з французами, перейшовши під крило концерну Groupe PSA, який 2021-го у свою чергу став частиною корпорації Stellantis.
Свою першу модель славнозвісна баварська марка випустила, так би мовити, з відставанням: в 1929 році, коли, скажімо, французька Peugeot відзначила 40-річчя свого автовиробництва, а американський Ford вже десятий рік випускав по 1 млн авто щороку.
Причому першим BMW був ліцензійний автомобіль. Він називався BMW Dixi: непоказний малюк, за сім років до того спроектована в Англії і відомий світу як Austin 7. Двигунець об'ємом 0,750 і потужністю 15 к.с. ледь тягав бюджетну дерев'яно-металеву конструкцію, поставлену на скопіювану у вантажівки раму. Машинка, розвивала 75 км/год, набираючи за 10 секунд... від 8 км/год до 50 км/год (стандарт того часу). Три передачі в трансмісії не сприяли активним прискоренням, хоч і були тоді звичайною справою. Проте, перевагою була витрата палива: лише 5,5 л/100 км.
Вже за рік чужу машинку вдосконалили і вона перетворилася на першу суто баварську – модель BMW 3/15 PS. З роками власних моделей ставало все більше, про запозичену Dixi почали не забувати. Але пізніше виявилося, що вона була не останньою чужою моделлю на конвеєрах BMW...
Автомобільні історики не дадуть збрехати: від того, яким був перший автомобіль компанії, аж ніяк не залежить її майбутня доля і слід в історії автомобільної цивілізації. І тим не менш, історія трьох з найстаріших німецьких автовиробників здається нам показовою...
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як ЛАЗи завойовували перші призи в Європі.