Более ста лет назад: какими были первые машины немецких марок

Позвольте, уважаемые читатели, напомнить, что прежде чем изобретенный в 1886 году автомобиль стал полезным и востребованным товаром, должно было уплыть немного воды – и бензина, конечно, тоже. Сами машины сменились, на арене появились новые имена, сменилась даже сама арена автомобилизации – на первое место вышла Франция. И на первый взгляд даже удивительно, что компании изобретших для нас автомобиль сохранились до наших дней. Но только на первый.

Mercedes

Официально первым Mercedes принято считать модель 35 HP в 1901 году, но действительно первым "Мерсом" она не была: фирма на тот момент выпускала авто уже десять лет. Поэтому здесь нужны некоторые уточнения, и начать следует с компании Daimler, основанной одним из родителей автомобиля – Готлибом Даймлером.

Практически Daimler и выпускал машины еще с 1890-х годов, но тогда они носили марку Даймлер. Новый бренд для них изобрел дипломат и торговец Эмиль Эллинек, одновременно консул Австрии в Ницце и официальный дилер Daimler-Motoren-Gesellschaft на Лазурном берегу Франции. Обращаясь в кругах европейской элиты, он успешно сбывал аристократам машины марки Даймлер и хорошо представлял, что нужно для увеличения сбыта.

По трендам тех времен, для продвижения автомобилей Эллинек создал гоночную команду, названную для конспирации (он не хотел светиться в гонках) испанским словом Mercedes – оно происходит от латинского слова дары (награды), а еще является женским именем, в том числе и 11- летняя дочь Эллинека. Для этой команды французский дилер потребовал от Даймлера заново спроектированного под его требования автомобиль. Производитель согласился, тем более что дилер пообещал выкупить сразу большую партию – 36 штук! Причем новый двигатель новой машины должен называться Daimler-Mercedes (практика отдельного имени двигателя была распространена в те времена). Так Mercedes в первый раз стал торговой маркой.

Автомобиль Mercedes 35 PS поразил всех: он был низким, широким (путь 1,400 м), длинным (база 2,245 м) и мощным (35 л.с.). Для улучшения управляемости двигатель опустили ниже и сдвинули назад, поближе к центру базы.

Первый Mercedes развивал 85 км/ч и легко держал высокую среднюю скорость на извилистой трассе – около 50 км/ч. Модель 35 PS начала побеждать на всех гонках, продажи Даймлеров под именем Mercedes пошли вверх. Автомобильные журналисты 1901 написали: "Мы вступили в эпоху "Мерседесов".

Opel

Вообще первой машиной Opel была... швейная машина. В 1862 году компания Адама Опеля начала выпуск этих сложных механических устройств. Потом были колеса для конных экипажей, а потом – велосипеды. С которыми Opel имел немалый успех – к 1890 году он стал одним из крупнейших производителей велосипедов в Германии. Автомобилями пятеро сынов Адама занялись уже после смерти главы семейства 1895 года.

Изобретать новый велосипед братья не стали, они приобрели готовый проект – патент на модель, которая уже была воплощена в металл неким Фридрихом Луцманом. Этот моторизованный экипаж привлек внимание братьев на автогонках в Берлине, где он победил других участников. Машину назвали "Opel Patent Motor Car, System Lutzmann". Она имела одноцилиндровый двигатель объемом 1,5 литра, четыре колеса и два двухместных сиденья. Opel Lutzmann заводился путём раскрутки вручную маховика двигателя и развивал скорость 20 км/ч. Первенец производился в течение 1899 – 1901 гг. и разошелся тиражом 65 экземпляров – результат не рекордный, но в целом неплохой.

Машины собственной конструкции Opel запустил в 1902 году, а прежде было еще непродолжительное сотрудничество с французской фирмой Automobiles Darracq SA Интересно, что в 2017-м Opel вновь заключил важное соглашение с французами, перейдя под крыло концерна Groupe PSA, который в 2021-м в свою очередь стал частью корпорации Stellantis.

BMW

Свою первую модель знаменитая баварская марка выпустила, так сказать, с отставанием: в 1929 году, когда, скажем, французская Peugeot отметила 40-летие своего автопроизводства, а американский Ford уже десятый год выпускал по 1 млн авто каждый год.

Причем первым BMW был лицензионный автомобиль. Он назывался BMW Dixi: невзрачный малыш, за семь лет до того спроектированный в Англии и известный миру как Austin 7. Двигатель объемом 0,750 и мощностью 15 л.с. едва таскал бюджетную деревянно-металлическую конструкцию, поставленную на скопированную у грузовика раму. Машинка развивала 75 км/ч, набирая за 10 секунд... от 8 км/ч до 50 км/ч (стандарт того времени). Три передачи в трансмиссии не способствовали активным ускорениям, хотя и были тогда обычным делом. Однако преимуществом был расход топлива: всего 5,5 л/100 км.

Уже через год чужую машинку усовершенствовали и она превратилась в первую чисто баварскую модель BMW 3/15 PS. С годами своих моделей становилось все больше, о заимствованной Dixi начали не забывать. Но позже оказалось, что она была не последней чужой моделью на конвейерах BMW.

Кратко

Автомобильные историки не дадут соврать: от того, каким был первый автомобиль компании, никак не зависит ее будущая судьба и следует в истории автомобильной цивилизации. И тем не менее, история трех из старейших немецких автопроизводителей кажется нам показательной...