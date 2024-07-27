Понад сто років тому: якими були перші машини німецьких марок

Світовий автопром зародився в Німеччині – саме тут були створені перші зразки бензинових екіпажів. І хоча потім прапор масової автомобілізації перехопили інші країни, найстаріші з діючих автомобільних брендів виявилися німецькими. Хоча з їхніми першими моделями все дуже неоднозначно…

Дозвольте, шановні читачі, нагадати, що перш ніж винайдений у 1886 році автомобіль став корисним і затребуваним товаром, мало спливти трохи води – і бензину, звісно, також. Самі машини змінилися, на арені з’явилися нові імена, змінилася навіть сама арена автомобілізації – на перше місце вийшла Франція. І на перший погляд навіть дивно, що компанії тих, хто винайшов для нас автомобіль, збереглися до наших днів. Але тільки на перший.

Mercedes

Офіційно першим Mercedes прийнято вважати модель 35 HP 1901-го року, але дійсно першим "Мерсом" вона не була: фірма на той момент випускала авто вже десять років. Тому тут потрібні деякі уточнення, і почати слід з компанії Daimler, заснованої одним з батьків автомобіля – Готлібом Даймлером.

Фактично Daimler і випускав машини ще з 1890-х років, але тоді вони носили марку Даймлер. Новий бренд для них винайшов дипломат і торговець Еміль Еллінек, який був одночасно консулом Австрії в Ніцці та офіційним дилером Daimler-Motoren-Gesellschaft на Лазурному березі Франції. Обертаючись у колах європейської еліти, він успішно збував аристократам машини марки Даймлер, і добре уявляв, що потрібно для збільшення збуту.

За трендами тих часів, для просування автівок Еллінек створив гоночну команду, названу для конспірації (він не хотів світитися в перегонах) іспанським словом Mercedes – воно походить від латинського слова дари (нагороди), а ще є жіночим ім’ям, зокрема і 11-річної дочки Еллінека. Для цієї команди французький дилер затребував від Даймлера заново спроектованого під його вимоги автомобіль. Виробник погодився, тим більше що дилер пообіцяв викупити одразу велику партію – аж 36 штук! При чому новий двигун нової машини мав називатися Daimler-Mercedes (практика окремого імені двигуна буле поширена в ті часи). Так Mercedes вперше став торговою маркою.

Автомобіль Mercedes 35 PS вразив усіх: він був низьким, широким (колія 1,400 м), довгим (база 2,245 м) і потужним (35 к.с.). Для покращення керованості двигун опустили нижче і зсунули назад, ближче до центру бази.

Перший Mercedes розвивав 85 км/год і легко тримав високу середню швидкість на звивистій трасі – близько 50 км/год. Модель 35 PS почала перемагати на всіх гонках, продажі "Даймлерів" під ім'ям Mercedes пішли вгору. Автомобільні журналісти 1901 року написали: "Ми вступили в епоху "Мерседесів".

Opel

Взагалі першою машиною Opel була… швейна машина. 1862 року компанія Адама Опеля розпочала випуск цих складних на той час механічних пристроїв. Потім були колеса для кінних екіпажів, а ще потім – велосипеди. З якими Opel мав чималий успіх – до 1890 року він став одним із найбільших виробників велосипедів у Німеччині. Автомобілями п’ятеро синів Адама зайнялися вже після смерті глави сімейства 1895 року.

Винаходити новий велосипед брати не стали, вони придбали готовий проект – патент на модель, що вже була втілена у метал таким собі Фрідріхом Луцманом. Той моторизований екіпаж привернув увагу братів на автоперегонах у Берліні, де він переміг інших учасників. Машину назвали "Opel Patent Motor Car, System Lutzmann". Вона мала одноциліндровий двигун об'ємом 1,5 літра, чотири колеса і два двомісні сидіння. Opel Lutzmann заводився шляхом розкручування вручну маховика двигуна і розвивав швидкість 20 км/год. Первісток вироблявся протягом 1899 – 1901 рр. і розійшовся тиражом 65 примірників – результат не рекордний, але в цілому непоганий.

Машини власної конструкції Opel запустив 1902 року, а перед тим було ще нетривале співробітництво з французькою фірмою Automobiles Darracq S.A. Цікаво, що в 2017-му Opel знов уклав важливу угоду з французами, перейшовши під крило концерну Groupe PSA, який 2021-го у свою чергу став частиною корпорації Stellantis.

BMW

Свою першу модель славнозвісна баварська марка випустила, так би мовити, з відставанням: в 1929 році, коли, скажімо, французька Peugeot відзначила 40-річчя свого автовиробництва, а американський Ford вже десятий рік випускав по 1 млн авто щороку.

Причому першим BMW був ліцензійний автомобіль. Він називався BMW Dixi: непоказний малюк, за сім років до того спроектована в Англії і відомий світу як Austin 7. Двигунець об'ємом 0,750 і потужністю 15 к.с. ледь тягав бюджетну дерев'яно-металеву конструкцію, поставлену на скопіювану у вантажівки раму. Машинка, розвивала 75 км/год, набираючи за 10 секунд... від 8 км/год до 50 км/год (стандарт того часу). Три передачі в трансмісії не сприяли активним прискоренням, хоч і були тоді звичайною справою. Проте, перевагою була витрата палива: лише 5,5 л/100 км.

Вже за рік чужу машинку вдосконалили і вона перетворилася на першу суто баварську – модель BMW 3/15 PS. З роками власних моделей ставало все більше, про запозичену Dixi почали не забувати. Але пізніше виявилося, що вона була не останньою чужою моделлю на конвеєрах BMW...

Коротко

Автомобільні історики не дадуть збрехати: від того, яким був перший автомобіль компанії, аж ніяк не залежить її майбутня доля і слід в історії автомобільної цивілізації. І тим не менш, історія трьох з найстаріших німецьких автовиробників здається нам показовою...