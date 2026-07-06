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Понад сотню комуністів затримала поліція Туреччини напередодні саміту НАТО

07:28 06.07.2026 Пн
2 хв
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aimg Пилип Бойко
Понад сотню комуністів затримала поліція Туреччини напередодні саміту НАТО Фото: протест комуністів Туреччини (Скриншот)
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Поліції довелось застосувати сльозогінний газ проти членів ТКП (Комуністичної партії Туреччини) через несанкціонований мітинг проти саміту НАТО в Анкарі. Затримано понад сотню осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Reuters.

Протестувальники зібралися на центральній площі Кизилай, попри офіційну заборону на демонстрації. Комуністи прийшли з прапорами та гучними гаслами. Мітинг відбувався під вигуки: "Вбивце НАТО, забирайся з країни" та "Проходу НАТО немає".

У заяві партії зазначено, що серед затриманих є не лише звичайні члени ТКП, а й керівники адміністрації.

Протести не обмежилися столицею. У Стамбулі сотні людей пройшли маршем від площі Таксим до Долмабахче. Також активісти збиралися в районі Кадикьой.

Попри велику кількість поліціянтів, у Стамбулі обійшлося без бійок. Генеральний секретар ТКП Кемаль Окуян виступив перед учасниками акції.

"Ми зібралися сьогодні в багатьох частинах Туреччини, щоб висловити протест проти НАТО. Ми сказали, що не віддамо Анкару прихильникам НАТО, що не дозволимо Анкарі мовчати. Ми виконали цю обіцянку", - заявив Окуян.

Зачистка перед самітом

Агенція інформує що влада Туреччини суттєво посилила тиск на активістів за останній місяць. Це відбувається на тлі підготовки до приймання іноземних делегацій.

Повідомляється, що 103 особи заарештували минулого місяця під час антитерористичних рейдів, 225 осіб загалом було затримано в ході тих операцій. Ще 39 осіб потрапили до рук поліції у неділю в інших регіонах.

Влада офіційно пояснює такі кроки боротьбою з тероризмом та забезпеченням безпеки під час міжнародного заходу. Саміт триватиме два дні - у вівторок та середу.

Контекст новини

Завтра, з 7 по 8 липня в Анкарі відбудеться саміт представників країн НАТО. Планується, що на саміт приїде президент Дональд Трамп, з яким зустрінеться український лідер Володимир Зеленський.

Крім того, повідомлялось, що країни НАТО наразі не можуть узгодити спільну заяву для майбутнього саміту в Анкарі. Причиною стали розбіжності щодо термінів військової допомоги Україні.

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