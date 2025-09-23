ua en ru
Вт, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Понад сотня боїв, найбільше - під Покровськом: Генштаб оновив карти боїв

Вівторок 23 вересня 2025 09:18
UA EN RU
Понад сотня боїв, найбільше - під Покровськом: Генштаб оновив карти боїв Ілюстративне фото: Генштаб оновив карти боїв за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вздовж всієї лінії фронту протягом минулої доби відбулося 179 бойових зіткнень. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, 67 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 4888 обстрілів, з них 134 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6222 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:

  • Запоріжжя та Залізничне Запорізької області;
  • Львове, Миколаївка Херсонської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих авіабомб, а також здійснив 192 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять - із реактивних систем залпового вогню.
Понад сотня боїв, найбільше - під Покровськом: Генштаб оновив карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Красного Першого, Западного та у бік Одрадного й Кутьківки.
Понад сотня боїв, найбільше - під Покровськом: Генштаб оновив карти боїв

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Кіндрашівки та Піщаного.
Понад сотня боїв, найбільше - під Покровськом: Генштаб оновив карти боїв

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Ольгівка, Новоєгорівка, Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Шандриголове, Новомихайлівка, Дерилове, Торське, Зарічне та у бік Степового.
Понад сотня боїв, найбільше - під Покровськом: Генштаб оновив карти боїв

На Сіверському напрямку наші захисники відбили сім штурмів окупаційних військ поблизу Серебрянки та Виїмки.
Понад сотня боїв, найбільше - під Покровськом: Генштаб оновив карти боїв

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районі Майського та у бік Ступочок.
Понад сотня боїв, найбільше - під Покровськом: Генштаб оновив карти боїв

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Бересток, Катеринівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Щербинівка, Полтавка та в напрямку Степанівки.
Понад сотня боїв, найбільше - під Покровськом: Генштаб оновив карти боїв

На Покровському напрямку відбулося 58 боєзіткнень у районах населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Вільне, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.
Понад сотня боїв, найбільше - під Покровськом: Генштаб оновив карти боїв

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 31 спробу ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Філія, Січневе, Шевченко, Соснівка, Новоіванівка, Тернове, Мирне, Березове, Новогригорівка, Новомиколаївка та у бік Іванівки.
Понад сотня боїв, найбільше - під Покровськом: Генштаб оновив карти боїв

На Гуляйпільському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони у районі Полтавки.
Понад сотня боїв, найбільше - під Покровськом: Генштаб оновив карти боїв

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
Понад сотня боїв, найбільше - під Покровськом: Генштаб оновив карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів, шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще дві інші важливі цілі російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1010 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 53 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два літаки, один вертоліт, 485 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 123 одиниці автомобільної техніки російських окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Генштаб ВСУ ВСУ
Новини
РФ вдарила дронами по об'єкту інфраструктури на Кіровоградщині: що відомо
РФ вдарила дронами по об'єкту інфраструктури на Кіровоградщині: що відомо
Аналітика
Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує
Роман Коткореспондент РБК-Україна Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує