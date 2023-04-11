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Понад половину застрелили свідомо. Під Києвом за рік знайдено 15 масових поховань

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Україна, Вівторок 11 квітня 2023 15:38
Понад половину застрелили свідомо. Під Києвом за рік знайдено 15 масових поховань Фото: під Києвом за рік знайдено 15 масових поховань (t me zsuwar)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці та військові з моменту деокупації Київської області, знайшли 15 місць масового поховання місцевих жителів і три катівні, в яких росіяни утримували українців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у вівторок, 11 квітня.

За його словами, у масових похованнях було знайдено віт трьох до 116 осіб. Вони були тимчасово поховані в Бучі біля церкви Андрія Первозванного. Нєбитов зауважив, що більшість українців загинули насильницькою смертю.

"У нас є три знакові місця катувань, усі вони були в Бучанському районі... Людей зв'язували, душили автомобільними тросами, били кийками, тримали в ямах, а потім розстрілювали", - сказав він.

Нєбитов нагадав, що під час активних бойових дій та окупації на Київської області загинуло 38 дітей, іще 43 дістали поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україні вже вдалося ідентифікувати 91 російського військового, причетного до злочинів в Бучі. Триває робота щодо притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times ідентифікувало десятки російських військових, які вчиняли злочини у Бучі.

Також повідомлялося, що у Бучі під час окупації міста російськими військами основні воєнні злочини скоювалися в тих місцях, дислокувалися частини "кадирівців" та бурят.

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деокупація Київська область Війна Росії проти України
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