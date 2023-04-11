Понад половину застрелили свідомо. Під Києвом за рік знайдено 15 масових поховань

Правоохоронці та військові з моменту деокупації Київської області, знайшли 15 місць масового поховання місцевих жителів і три катівні, в яких росіяни утримували українців.

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у вівторок, 11 квітня.

За його словами, у масових похованнях було знайдено віт трьох до 116 осіб. Вони були тимчасово поховані в Бучі біля церкви Андрія Первозванного. Нєбитов зауважив, що більшість українців загинули насильницькою смертю.

"У нас є три знакові місця катувань, усі вони були в Бучанському районі... Людей зв'язували, душили автомобільними тросами, били кийками, тримали в ямах, а потім розстрілювали", - сказав він.

Нєбитов нагадав, що під час активних бойових дій та окупації на Київської області загинуло 38 дітей, іще 43 дістали поранення.