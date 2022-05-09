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В Буче основные преступления совершались в местах, где стояли буряты и кадыровцы, - омбудсмен

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Буча, Понедельник 09 мая 2022 05:53
В Буче основные преступления совершались в местах, где стояли буряты и кадыровцы, - омбудсмен Фото: последствия российской оккупации в Буче (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Буче во время оккупации города российскими войсками основные военные преступления совершались в тех местах, дислоцировались части "кадыровцев" и бурят.

Об этом заявила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает РБК-Украина со ссылкой обнародованное в ее Facebok видео интервью главреду "Гордон" Олесе Бацман.

"В Буче стояли 5 военных групп. Одна из этих групп - "кадыровцы", и вторая - это буряты. И основные преступления, в отношении которых даже сейчас дают показания относительно расстрелов, жестокого обращения, пыток и тому подобное, это было как раз в тех местах, где стояли буряты и "кадыровцы"", - сказала омбудсмен.

Денисова также добавила, что преступления совершали солдаты РФ и из других частей.

"Но и других - высоких, с высокими голосами, светлыми глазами - таких тоже достаточно", - отметила она.

Уполномоченная ВР по правам человека рассказала о важности доносить мировому сообществу информацию о зверствах российской армии в Украине. Это будет способствовать, в том числе, усилению санкций против агрессора, а также помощи с принятием решений о предоставлении вооружения нашей стране.

Омбудсмен подчеркивает, что после освобождения захваченных российскими оккупантами городов станут известны и новые жуткие истории о военных преступлениях, которые органы и эксперты должны зафиксировать.

Напомним, ООН собирает в Украине доказательства нарушений, совершенных во время вторжения России для расследования их на предмет признания военными преступлениями.

Также мы писали, что Украина идентифицировала уже 500 подозреваемых в совершении военных преступлений.

В новом отчете после расследования Amnesty International подтвердила военные преступления армии РФ в Киевской области.

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