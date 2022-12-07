Понад півсотні разів окупанти обстріляли Херсонську область: є жертви

Російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонської області. Рашисти били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів, є загиблі та поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Через російські обстріли пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки", - розповів він.
За його словами, минула доба не обійшлася без жертв серед цивільного населення.
"Рашисти вбили 2 мирних людей, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення", - додав Янушевич.
Як повідомлялося, російські військові 17 разів обстріляли територію Херсонської області минулої доби, 5 грудня. Ворог бив мирними населеними пунктами з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Одна людина отримала поранення.
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