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Понад півсотні разів окупанти обстріляли Херсонську область: є жертви

Фото: за добу в Херсонській області окупанти вбили 2 людей, ще 1 поранено (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонської області. Рашисти били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів, є загиблі та поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Через російські обстріли пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки", - розповів він.

За його словами, минула доба не обійшлася без жертв серед цивільного населення.

"Рашисти вбили 2 мирних людей, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення", - додав Янушевич.

Як повідомлялося, російські військові 17 разів обстріляли територію Херсонської області минулої доби, 5 грудня. Ворог бив мирними населеними пунктами з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Одна людина отримала поранення.

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