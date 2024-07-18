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Втрати РФ за добу: 54 артсистеми, 50 дронів та 1130 окупантів

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 18 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 18 липня, склали 1130 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 563 640 військових. Крім того, ЗСУ знищили 54 артсистеми та 50 дронів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 563640 (+1130) осіб ліквідовано;
  • танків – 8245 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин – 15883 (+12) од.;
  • артилерійських систем – 15465 (+54) од.;
  • РСЗВ – 1120 од.;
  • засоби ППО – 893 од.;
  • літаків – 361 од.;
  • вертольотів – 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12274 (+50) од.;
  • крилаті ракети – 2398 од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20833 (+92) од.;
  • спеціальна техніка - 2593 (+7) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на 22:00 російська армія концентрувала свої зусилля на Покровському та Торецькому напрямках. На обох сталося по 24 бойові зіткнення.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, окупанти просунулися на півночі Харківської області, а також у Луганській та Донецькій областях. Водночас ЗСУ повернули втрачені позиції в районі Торецька.

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Війна в Україні