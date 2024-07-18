Потери РФ за сутки: 54 артсистемы, 50 дронов и 1130 оккупантов

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на 22:00 российская армия концентрировала свои усилия на Покровском и Торецком направлениях. На обоих произошло по 24 боевых столкновения.

Как отмечают в Институте изучения войны, оккупанты продвинулись на севере Харьковской области, а также в Луганской и Донецкой областях. В то же время, ВСУ вернули утраченные позиции в районе Торецка.

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