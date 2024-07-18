Потери РФ за сутки: 54 артсистемы, 50 дронов и 1130 оккупантов
Потери России в войне в Украине на утро четверга, 18 июля, составили 1130 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 563640 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 54 артсистемы и 50 дронов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 563640 (+1130) человек ликвидировано;
- танков - 8245 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин - 15883 (+12) ед.;
- артиллерийских систем - 15465 (+54) ед;
- РСЗО - 1120 ед.;
- средства ПВО - 893 ед.;
- самолетов - 361 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12274 (+50) ед.;
- крылатые ракеты - 2398 ед.;
- корабли/катера - 28 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 20833 (+92) ед.;
- специальная техника - 2593 (+7) ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба на 22:00 российская армия концентрировала свои усилия на Покровском и Торецком направлениях. На обоих произошло по 24 боевых столкновения.
Как отмечают в Институте изучения войны, оккупанты продвинулись на севере Харьковской области, а также в Луганской и Донецкой областях. В то же время, ВСУ вернули утраченные позиции в районе Торецка.
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