ua en ru
Чт, 18 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Потери РФ за сутки: 54 артсистемы, 50 дронов и 1130 оккупантов

Украина, Четверг 18 июля 2024 08:17
UA EN RU
Потери РФ за сутки: 54 артсистемы, 50 дронов и 1130 оккупантов Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 18 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 18 июля, составили 1130 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 563640 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 54 артсистемы и 50 дронов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 563640 (+1130) человек ликвидировано;
  • танков - 8245 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин - 15883 (+12) ед.;
  • артиллерийских систем - 15465 (+54) ед;
  • РСЗО - 1120 ед.;
  • средства ПВО - 893 ед.;
  • самолетов - 361 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12274 (+50) ед.;
  • крылатые ракеты - 2398 ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20833 (+92) ед.;
  • специальная техника - 2593 (+7) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на 22:00 российская армия концентрировала свои усилия на Покровском и Торецком направлениях. На обоих произошло по 24 боевых столкновения.

Как отмечают в Институте изучения войны, оккупанты продвинулись на севере Харьковской области, а также в Луганской и Донецкой областях. В то же время, ВСУ вернули утраченные позиции в районе Торецка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Потери РФ за сутки: 54 артсистемы, 50 дронов и 1130 оккупантов
Потери РФ за сутки: 54 артсистемы, 50 дронов и 1130 оккупантов
DAILY
Майор ССО "Симба": Если бы все сказали, что очень хотят воевать, это было бы что-то ненормальное
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Майор ССО "Симба": Если бы все сказали, что очень хотят воевать, это было бы что-то ненормальное