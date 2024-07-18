Потери РФ за сутки: 54 артсистемы, 50 дронов и 1130 оккупантов

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 18 июля, составили 1130 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 563640 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 54 артсистемы и 50 дронов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на 22:00 российская армия концентрировала свои усилия на Покровском и Торецком направлениях. На обоих произошло по 24 боевых столкновения.

Как отмечают в Институте изучения войны, оккупанты продвинулись на севере Харьковской области, а также в Луганской и Донецкой областях. В то же время, ВСУ вернули утраченные позиции в районе Торецка.

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