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В Миколаївській області ППО знищила розвідувальні дрони росіян

Неділя 24 березня 2024 20:33
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В Миколаївській області ППО знищила розвідувальні дрони росіян Ілюстративне фото: ЗСУ в Миколаївській області збили ворожі дрони (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Силами та засобами протиповітряної оборони у Миколаївській області сьогодні, 24 березня, були знищені два російські розвідувальні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Військові уточнили, що йдеться про ворожі дрони "SuperCam" та ще один невстановлений БпЛА опертивно-тактичного рівня.

"Протягом дня, 24 березня 2024 року, на Миколаївщині протиповітряною обороною півдня України знищено 2 російські розвідувальні БпЛА - 1 "Supercam" та 1 безпілотник опертивно-тактичного рівня", - йдеться в публікації.

В Миколаївській області ППО знищила розвідувальні дрони росіян

Дрони SuperCam в росармії

Зазначимо, що російські дрони "SuperCam", за даними з відкритих джерел, спочатку були передбачені для аерофотозйомки місцевості. Це мало допомагати дослідникам у створенні карт, а також у рятувальних операціях.

Проте після початку повномасштабного вторгення РФ в Україну такі БПЛА зʼявилися й на озброєнні ворожої армії. За їх допомогою інтервенти ведуть повітряну розвідку.

Знищення безпілотників SuperCam

Нагадаємо, раніше в Силах оборони розповіли про знищення одразу 3 ворожих безпілотників на фронті, серед яких були SuperCam і ZALA.

А перед цим 79-та окрема десантно-штурмова бригада також "приземлила" ще два таких ворожих безпілотники.

Також повідомлялося, що цієї зими воїни 47-ї окремої механізованої бригади показали відео, як зенітники "приземлили" цей рідкісний російський дрон SuperCam.

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