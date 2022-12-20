Понад 99 тисяч окупантів та 2 гелікоптери: нові дані про втрати РФ в Україні

Минулої доби 19 грудня, українські військові знищили 430 окупантів і збили 2 гелікоптери. Всього з 24 лютого вдалося ліквідувати 99 230 російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Раніше член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Віниславський заявив, що санітарні втрати РФ перевищують 150-200 тисяч осіб. Причому Генштаб озвучує реальні цифри втрат російської армії в Україні.

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