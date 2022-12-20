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Понад 99 тисяч окупантів та 2 гелікоптери: нові дані про втрати РФ в Україні

Фото: Генштаб поновив втрати РФ в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Минулої доби 19 грудня, українські військові знищили 430 окупантів і збили 2 гелікоптери. Всього з 24 лютого вдалося ліквідувати 99 230 російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 20.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 99 230 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків - 2995 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 5974 (+5) од,
  • артилерійських систем - 1960 (+7) од,
  • РСЗВ - 410 (+0) од,
  • засобів ППО - 212 (+0) од,
  • літаків - 281 (+0) од,
  • гелікоптерів - 266 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1680 (+23),
  • крилатих ракет - 653 (+0),
  • кораблів /катерів - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4599 (+7) од,
  • спеціальної техніки - 177 (+2).

Раніше член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Віниславський заявив, що санітарні втрати РФ перевищують 150-200 тисяч осіб. Причому Генштаб озвучує реальні цифри втрат російської армії в Україні.

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