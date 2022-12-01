Понад 900 підрозділів поліції працюють в якості "пунктів незламності"

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський провів інспекцію готовності підрозділів ДСНС до дій в екстремальних умовах, пов'язаних з тривалим відключенням електроенергії та тепла. Після цього він заявив, що окрім рятувальників, "пункти незламності" організовують і правоохоронці.

"Окрім "пунктів незламності" ДСНС, яких наразі створено 1008 (стаціонарних і мобільних), ми говоримо про те, що наразі більше 900 "пунктів незламності" - це підрозділи поліції. Там забезпечено обов'язково тепло, світло, можливість доступу до води, зв'язок тощо", - поінформував Монастирський.

Він зазначив, що люди в основному користуються саме мобільними "пунктами незламності". Також Монастирський додав, що зараз уряд активно працює для того, щоб забезпечити усі пункти зв’язком.

"Упродовж двох тижнів - ми говорили про це також з віцепрем'єром Федоровим - мають бути забезпечені всі "пункти незламності" старлінками або оптоволокном для зв'язку через інтернет", - додав він.