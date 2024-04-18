Понад 900 окупантів та 31 автомобіль. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 18 квітня, становлять 910 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 456 960 військових. Крім того, ЗСУ знищили 31 автомобіль та 13 артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ВСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 18.04.24 орієнтовно склали:
За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ відобразили кілька спроб настання росіян біля Сіверська, знищивши їхню техніку.
В Україні на фронті протягом доби сталося 87 бойових зіткнень. Авіація вдарила по 8 районах зосередження особового складу супротивника.
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