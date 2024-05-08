Понад 900 окупантів і 30 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що на фронті впродовж доби було зафіксовано 84 бойові зіткнення. Найбільш гаряче було на Авдіївському напрямку - наші захисники відбили 27 атак окупантів.

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