Более 900 окупантов и 30 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери росармии в Украине

Напомним, Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что на фронте в течение суток было зафиксировано 84 боевых столкновения. Наиболее горячо было на Авдеевском направлении – наши защитники отразили 27 атак оккупантов.

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