Понад 900 оккупантів і 20 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні

Сили оборони України ліквідували за добу ще 920 російських окупантів, таким чином, загальні втрати РФ у повномасштабній війні в Україні в живій силі склали вже близько 313470 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили додатково 8 танків та 20 артсистем ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 14.11.23 орієнтовно склали:
За даними сьогоднішнього ранкового зведення Генштабу ЗСУ, наші захисники за минулу добу відбили 24 атаки російських загарбників на Мар'їнському напрямку, і продовжують штурмові дії на південь від Бахмута. Загалом на фронті минулої доби сталося 80 бойових зіткнень.
Протягом доби українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 удар по зенітно-ракетному комплексу противника. Також підрозділи ракетних військ ЗСУ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 6 артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони та іншу важливу ціль окупантів.
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