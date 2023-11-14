Более 900 окупантов и 20 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 920 российских оккупантов, таким образом общие потери РФ в полномасштабной войне в Украине в живой силе составили уже около 313470 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 8 танков и 20 артсистем врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.23 ориентировочно составили:
Согласно данным сегодняшней утренней сводки Генштаба ВСУ, наши защитники за минувшие сутки отбили 24 атаки российских захватчиков на Марьинском направлении, и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута. Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений.
В течение суток украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника. Также подразделения ракетных войск ВСУ поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 6 артиллерийских средств, средство противовоздушной обороны и другую важную цель оккупантов.
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