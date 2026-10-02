Понад 90%: Сили оборони отримали рекордну частку української зброї за рік

Від початку 2026 року Міноборони України допустило до експлуатації у Силах оборони 1 678 нових зразків озброєння та військової техніки, із них 1 530 одиниць вироблені на українських підприємствах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
Темпи кодифікації вітчизняних зразків озброєння суттєво зросли після початку повномасштабного вторгнення. Для порівняння, у 2022 році до експлуатації було допущено 60 українських зразків, а у 2026 році – вже 1 530, тобто у 25,5 рази більше.
Кількість кодифікованих зразків ОВТ за роками:
Варто відзначити значне зростання і частки вітчизняних зразків ОВТ для потреб війська. Від початку повномасштабного вторгнення цей показник збільшився на 67,3%.
Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, в Україні у рамках оборонного кластеру Brave1 оголосили грантовий конкурс на розробку роботів-гуманоїдів для Сил оборони. Бойові роботи повинні мінімізувати ризики для українських військових під час виконання бойових завдань та ротації на передовій.