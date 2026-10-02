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Более 90%: Силы обороны получили рекордную долю украинского оружия за год

15:42 02.10.2026 Пт
1 мин
aimg Константин Широкун
Фото: Силы обороны получили рекордную долю украинского оружия за год (mod.gov.ua)

С начала 2026 года Минобороны Украины допустило к эксплуатации в Силах обороны 1678 новых образцов вооружения и военной техники, из них 1530 единиц произведено на украинских предприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Темпы кодификации отечественных образцов вооружения существенно выросли после начала полномасштабного вторжения. Для сравнения, в 2022 году к эксплуатации было допущено 60 украинских образцов, а в 2026 году – уже 1530, то есть в 25,5 раза больше.

Количество кодифицированных образцов ВВТ по годам:

  • 2022 год – 110 образцов в целом, из них 60 (54,5%) – украинского производства;
  • 2023 год – 480 в целом, из них 295 (61,5%) – украинского производства;
  • 2024 год - 1409 в целом, из них 1051 (74,6%) - украинского производства;
  • 2025 год - 2050 в целом, из них 1427 (69,6%) - украинского производства;
  • 2026 год, по состоянию на 25 сентября – 1678 в целом, из них 1530 (91,2%) – украинского производства.

Следует отметить значительный рост и доли отечественных образцов ВВТ для нужд войска. С начала полномасштабного вторжения этот показатель вырос на 67,3%.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, в Украине в рамках оборонного кластера Brave1 объявили грантовый конкурс на разработку роботов-гуманоидов для сил обороны. Боевые работы должны свести к минимуму риски для украинских военных во время выполнения боевых задач и ротации на передовой.

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