Понад 800 загарбників та 36 дронів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Ілюстративне фото (Getty Images)
За минулу добу російські загарбники втратили 810 військовослужбовців. Усього з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували близько 431 550 росіян.
Загальні бойові втрати противника станом на 18 березня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 431 550 (+810) осіб,
- танків ‒ 6 809 (+19) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 13 014 (+17) одиниць,
- артилерійських систем - 10 668 (+34) одиниць,
- РСЗВ - 1 017 (+0) одиниць,
- засоби ППО ‒ 720 (+0) одиниць,
- літаків - 347 (+0) одиниць,
- гелікоптерів - 325 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8 308 (+36),
- крилаті ракети ‒ 1 922 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) одиниць,
- підводні човни - 1 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14 141 (+68) одиниць,
- спеціальна техніка ‒ 1 731 (+8) одиниць.
Ситуація на фронті
На фронті впродовж доби відбулося 72 бойових зіткнення. Росіяни продовжують активні штурми у Донецькій області, зокрема на Новопавлівському напрямку.
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