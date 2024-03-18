Более 800 захватчиков и 36 дронов. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Иллюстративное фото (Getty Images)
За минувшие сутки российские захватчики потеряли 810 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали около 431 550 россиян.
Общие боевые потери противника по состоянию на 18 марта ориентировочно составили:
- личного состава - около 431 550 (+810) человек,
- танков - 6 809 (+19) единиц,
- боевых бронированных машин - 13 014 (+17) единиц,
- артиллерийских систем - 10 668 (+34) единиц,
- РСЗО - 1 017 (+0) единиц,
- средства ПВО - 720 (+0) единиц,
- самолетов - 347 (+0) единиц,
- вертолетов - 325 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8 308 (+36),
- крылатые ракеты - 1 922 (+0),
- корабли /катера - 26 (+0) единиц,
- подводные лодки - 1 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14 141 (+68) единиц,
- специальная техника - 1 731 (+8) единиц.
Ситуация на фронте
На фронте в течение суток произошло 72 боевых столкновения. Россияне продолжают активные штурмы в Донецкой области, в том числе на Новопавловском направлении.
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