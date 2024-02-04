Понад 800 окупантів та десятки одиниць техніки: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 388750 (+810) осіб ліквідовано;

танків - 6343 (+2) од.;

бойових броньованих машин - 11818 (+13) од.;

артилерійських систем - 9331 (+31) од.;

РСЗВ - 979 од.;

засоби ППО - 663 од.;

літаків - 332 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 (+12) од.;

крилаті ракети - 1848 (+1) од.;

кораблі/катери - 24 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12393 (+41) од.;

спеціальна техніка - 1479 (+6) од.

Ситуація на фронті 4 лютого

Раніше повідомлялося, що за даними Генштабу ЗСУ у ранковому зведенні, протягом минулої доби на фронтах відбулося 66 бойових зіткнень. Ворог активно штурмує населені пункти на північ та південь від Авдіївки та на Мар'їнському напрямку в Донецькій області.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу ворога. Силами та засобами ППО було знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59, 10 "Шахедів" та 3 розвідувальних дронів росіян. Підрозділами ракетних військ ЗСУ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 артилерійському засобу противника.