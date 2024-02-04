Понад 800 окупантів та десятки одиниць техніки: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Сили оборони України протягом минулої доби ліквідували ще 810 російських загарбників, таким чином загальна кількість втрат ворожих військ в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення склала вже близько 388 750 осіб. Також бійці ЗСУ знищили 31 артсистему та 13 ББМ інтервентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.24 орієнтовно склали:
Раніше повідомлялося, що за даними Генштабу ЗСУ у ранковому зведенні, протягом минулої доби на фронтах відбулося 66 бойових зіткнень. Ворог активно штурмує населені пункти на північ та південь від Авдіївки та на Мар'їнському напрямку в Донецькій області.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу ворога. Силами та засобами ППО було знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59, 10 "Шахедів" та 3 розвідувальних дронів росіян. Підрозділами ракетних військ ЗСУ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 артилерійському засобу противника.
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