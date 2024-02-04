Более 800 окупантов и десятки единиц техники: Генштаб обновил потери РФ в Украине

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 810 российских захватчиков, таким образом общее количество потерь вражеских войск в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составило уже около 388 750 человек. Также бойцы ВСУ уничтожили 31 артсистему и 13 ББМ интервентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.24 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что по данным Генштаба ВСУ в утренней сводке, за прошедшие сутки на фронтах произошло 66 боевых столкновений. Враг активно штурмует населенные пункты к северу и югу от Авдеевки и на Марьинском направлении в Донецкой области.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава врага. Силами и средствами ПВО была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59, 10 "Шахедов" и 3 разведывательных дронов россиян. Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава и 1 артиллерийскому средству противника.
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