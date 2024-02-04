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Более 800 окупантов и десятки единиц техники: Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: Генштаб ВСУ обновил потери российских захватчиков за сутки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 810 российских захватчиков, таким образом общее количество потерь вражеских войск в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составило уже около 388 750 человек. Также бойцы ВСУ уничтожили 31 артсистему и 13 ББМ интервентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 388750 (+810) человек ликвидировано;
  • танков - 6343 (+2) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11818 (+13) ед;
  • артиллерийских систем - 9331 (+31) ед.;
  • РСЗО - 979 ед.;
  • средства ПВО - 663 ед.;
  • самолетов - 332 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7173 (+12) ед.;
  • крылатые ракеты - 1848 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 24 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12393 (+41) ед.;
  • специальная техника - 1479 (+6) ед.

Ситуация на фронте 4 февраля

Ранее сообщалось, что по данным Генштаба ВСУ в утренней сводке, за прошедшие сутки на фронтах произошло 66 боевых столкновений. Враг активно штурмует населенные пункты к северу и югу от Авдеевки и на Марьинском направлении в Донецкой области.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава врага. Силами и средствами ПВО была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59, 10 "Шахедов" и 3 разведывательных дронов россиян. Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава и 1 артиллерийскому средству противника.

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