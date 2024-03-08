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Понад 800 окупантів та 66 автомобілів. Генштаб поновив втрати РФ за добу

Фото: Генштаб поновив втрати РФ за добу (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 8 березня, становлять 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 422 310 військових. Крім того, ЗСУ знищили 66 автомобілів, 356 безпілотників та 25 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 08.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 422 310 (+880) осіб ліквідовано;
  • танків - 6706 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 12 798 (+19) од.;
  • артилерійських систем - 10 375 (+25) од.;
  • РСЗВ - 1011 (+2) од.;
  • засоби ППО - 704 (+3) од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7998 (+35) од.;
  • крилаті ракети - 1919 од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13 598 (+66) од.;
  • спеціальна техніка - 1656 (+9) од.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 86 бойових зіткнень.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 1 району зосередження особового складу, 2 засобам протиповітряної оборони, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 складу пально-мастильних матеріалів противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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