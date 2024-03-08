Понад 800 окупантів та 66 автомобілів. Генштаб поновив втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 8 березня, становлять 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 422 310 військових. Крім того, ЗСУ знищили 66 автомобілів, 356 безпілотників та 25 артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 08.03.24 орієнтовно склали:
В Україні на фронті протягом доби сталося 86 бойових зіткнень.
Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 1 району зосередження особового складу, 2 засобам протиповітряної оборони, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 складу пально-мастильних матеріалів противника.
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