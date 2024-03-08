Более 800 оккупантов и 66 автомобилей. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 8 марта, составили 880 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 422 310 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 66 автомобилей, 356 беспилотников и 25 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.24 ориентировочно составили:
В Украине на фронте в течение суток произошло 86 боевых столкновений.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 1 складу горюче-смазочных материалов противника.
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