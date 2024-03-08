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Более 800 оккупантов и 66 автомобилей. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Фото: Генштаб обновил потери РФ за сутки (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 8 марта, составили 880 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 422 310 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 66 автомобилей, 356 беспилотников и 25 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 422 310 (+880) человек ликвидировано;
  • танков - 6706 (+11) ед.;
  • боевых бронированных машин - 12 798 (+19) ед.;
  • артиллерийских систем - 10 375 (+25) ед.;
  • РСЗО - 1011 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 704 (+3) ед.;
  • самолетов - 347 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7998 (+35) ед.;
  • крылатые ракеты - 1919 ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13 598 (+66) ед.;
  • специальная техника - 1656 (+9) ед.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 86 боевых столкновений.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 1 складу горюче-смазочных материалов противника.

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