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Понад 800 окупантів та 18 артилерійських систем. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Фото: ілюстративна фотографія (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 25 листопада, становлять 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 323 760 військових. Також ЗСУ знищили одну крилату ракету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України .

Загальні бойові втрати противника на 25 листопада 2023 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 323 760 (+860) осіб ліквідовано;
  • танків – 5502 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин – 10 263 (+7) од.;
  • артилерійських систем – 7851 (+18) од.;
  • РСЗВ - 905 (+1) од.;
  • засоби ППО – 596 (+1) од.;
  • літаків – 323 од.;
  • вертольотів – 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5808 (+8) од.;
  • крилаті ракети – 1565 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 22 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10259 (+29) од.;
  • спеціальна техніка - 1112 (+4) од.

Ситуація на фронті

Нині наступ українських військових зосередився на двох напрямках фронту – Бахмутському та Мелітопольському. ЗСУ продовжували контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області

Підрозділи ракетних військ вразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійські засоби та логістичний центр противника.

Минулої доби сталося 74 бойових зіткнення.

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Війна в Україні