Понад 800 окупантів та 18 артилерійських систем. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 25 листопада, становлять 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 323 760 військових. Також ЗСУ знищили одну крилату ракету.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України .
Загальні бойові втрати противника на 25 листопада 2023 орієнтовно склали:
Нині наступ українських військових зосередився на двох напрямках фронту – Бахмутському та Мелітопольському. ЗСУ продовжували контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області
Підрозділи ракетних військ вразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійські засоби та логістичний центр противника.
Минулої доби сталося 74 бойових зіткнення.
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