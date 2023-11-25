Более 800 оккупантов и 18 артилерийских систем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине к утру субботы, 25 ноября, составляют 860 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 323 760 военных. Также ВСУ уничтожили одну крылатую ракету.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника на 25 ноября 2023 года ориентировочно составили:
Сейчас наступление украинских военных сосредоточилось на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области
Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства и логистический центр противника.
За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения.
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