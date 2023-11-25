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Более 800 оккупантов и 18 артилерийских систем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: иллюстративная фотография (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне в Украине к утру субботы, 25 ноября, составляют 860 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 323 760 военных. Также ВСУ уничтожили одну крылатую ракету.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника на 25 ноября 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 323 760 (+860) человек ликвидировано;
  • танков - 5502 (+6) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10 263 (+7) ед.;
  • артиллерийских систем - 7851 (+18) ед.;
  • РСЗО - 905 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 596 (+1) ед.;
  • самолетов - 323 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5808 (+8) ед.;
  • крылатые ракеты - 1565 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 22 ед;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10259 (+29) ед;
  • специальная техника - 1112 (+4) ед.

Ситуация на фронте

Сейчас наступление украинских военных сосредоточилось на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства и логистический центр противника.

За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения.

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Война в Украине