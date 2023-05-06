UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Понад 80 ударів. Росіяни вкотре обстріляли території Сумської області

Фото:окупанти обстріляли території Сумської області (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 6 травня, військові РФ вчергове обстріляли прикордонні території Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння. Під російські удари потрапили населені пункти Великописарівської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Білопільської, Миропільської громад.

В Білопільській громаді були зафіксовані мінометні обстріли - 28 вибухів, та обстріл зі ствольної артилерії - 3 вибухи.

В результаті одного із мінометних обстрілів сталося загорання приватного домоволодіння.

Низку громад росіяни обстріляли з мінометної зброї. Серед них:

  • Великописарівська громада - росіяни скинули на територію громади 27 мін;
  • Новослобідська громада -12 вибухів;
  • Есманська громада - 4 вибухи.

Крім того, окупанти за допомогою станкового автоматичного гранатомету атакували територію Миропільської громади. Зафіксовано один вибух.

Тим часом Зноб-Новгородську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії - 9 вибухів.

Загалом за добу на території громади було зафіксовано 84 вибухи.

Нагадаємо, вчора окупанти понад 30 разів обстріляли Сумську область. Внаслідок чого було пошкоджено приватні будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна Росії проти України