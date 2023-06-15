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Понад 80 років під водою. В Егейському морі знайшли британську субмарину

Фото: в Егейському морі знайшли затонулу субмарину (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Егейському морі знайшли затонулу британську субмарину HMS Triumph. Вона пробула на дні понад 80 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Live Science.

В Егейському морі через 25 років інтенсивних пошуків знайшли затонулу субмарину HMS Triumph, яка в 1942 році підірвалася на міні поблизу Греції. Нині ж вона лежить на глибині 203 метри.

Дослідники виявили майже вцілілий корпус субмарини із закритими люками. Це говорить про те, що ніхто із 64 членів екіпажу не зміг врятуватись.

Для Королівського військово-морського флоту Великої Британії HMS Triumph є легендарною і найуспішнішою субмариною, яка встигла потопити щонайменше 15 ворожих кораблів.

Історія субмарини

Згідно з військово-морськими даними, у грудні 1941 року HMS Triumph таємно відплив у затоку Деспотікос біля острова Антіпарос. 30 грудня човен надіслав зашифроване повідомлення, в якому повідомляв, що висадив команду британських розвідників і йде рятувати понад 30 британців з Антіпароса. Однак 14 січня човен підірвався на міні.

Нагадаємо, США відправлять до Південної Кореї атомний підводний човен класу Ohio з балістичними ракетами, в рамках угоди між країнами про посилення стримування загроз з боку КНДР.

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