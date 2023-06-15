Понад 80 років під водою. В Егейському морі знайшли британську субмарину

В Егейському морі через 25 років інтенсивних пошуків знайшли затонулу субмарину HMS Triumph, яка в 1942 році підірвалася на міні поблизу Греції. Нині ж вона лежить на глибині 203 метри.

Дослідники виявили майже вцілілий корпус субмарини із закритими люками. Це говорить про те, що ніхто із 64 членів екіпажу не зміг врятуватись.

Для Королівського військово-морського флоту Великої Британії HMS Triumph є легендарною і найуспішнішою субмариною, яка встигла потопити щонайменше 15 ворожих кораблів.

Історія субмарини

Згідно з військово-морськими даними, у грудні 1941 року HMS Triumph таємно відплив у затоку Деспотікос біля острова Антіпарос. 30 грудня човен надіслав зашифроване повідомлення, в якому повідомляв, що висадив команду британських розвідників і йде рятувати понад 30 британців з Антіпароса. Однак 14 січня човен підірвався на міні.

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