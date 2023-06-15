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Более 80 лет под водой. В Эгейском море нашли британскую субмарину

Фото: в Эгейском море нашли затонувшую субмарину (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Эгейском море нашли затонувшую британскую субмарину HMS Triumph. Она пробыла на дне более 80 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Live Science.

В Эгейском море через 25 лет интенсивных поисков обнаружили затонувшую субмарину HMS Triumph, которая в 1942 году взорвалась на мине вблизи Греции. Сейчас она лежит на глубине 203 метра.

Исследователи обнаружили почти уцелевший корпус субмарины с закрытыми люками. Это говорит о том, что никто из 64 членов экипажа не смог спастись.

Для Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Triumph является легендарной и успешной субмариной, успевшей потопить не менее 15 вражеских кораблей.

История субмарины

Согласно военно-морским данным, в декабре 1941 года HMS Triumph тайно отплыл в залив Деспотикос у острова Антипарос. 30 декабря лодка направила зашифрованное сообщение, в котором сообщала, что взорвала команду британских разведчиков и идет спасать более 30 британцев из Антипароса. Однако 14 января лодка взорвалась на мине.

Напомним, США отправят в Южную Корею атомную подлодку класса Ohio с баллистическими ракетами, в рамках соглашения между странами об усилении сдерживания угроз со стороны КНДР.

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