Больше 8 тысяч оккупантов и 400 артсистем: названы потери РФ за неделю
Украинские военные посчитали потери оккупантов на фронте за неделю. В частности, с 30 июня по 7 июля РФ потеряла 8290 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 30.06 - 07.07 ориентировочно составили:
- личного состава 8 290 человек ликвидировано,
- танков - 75 ед,
- боевых бронированных машин - 121 ед,
- артиллерийских систем - 404 ед,
- РСЗО - 5 ед,
- средств ПВО - 6 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 278,
- крылатых ракет – 21,
- автомобильной техники и автоцистерн - 460 ед,
- специальной техники - 47.
Потери РФ в Украине
На утро 7 июля ВСУ ликвидировали еще 1150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения враг потерял около 549840 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 16 ББМ и 40 артсистем.
В частности, по оценкам военных, потери РФ за три месяца боев за Часов Яр составили около 5 тысяч, и в районе 82 тысяч - на восточных направлениях в целом. До этого издание Forbes писало о том, что Россия в битве за Часов Яр якобы потеряла до 99 тысяч военных.
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