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Понад 75% українців вважають серйозною проблему нелегального розповсюдження наркотиків, - опитування

Фото: понад 75% українців вважають серйозною проблему нелегального розповсюдження наркотиків (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Лише п’ять відсотків українців вважають, що держава ефективна в протидії розповсюдженню наркотиків. Переважна більшість респондентів називають роботу в цьому напрямку не дуже або взагалі не ефективною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження "Української соціальної платформи".

Понад 75% українців вважають серйозною проблему нелегального розповсюдження наркотиків і 71% відповіли, що держава не ефективно бореться з цим явищем.

Разом з тим, більш як 30% опитаних вважають, що саме зараз конче потрібна участь громадськості та приватних осіб в боротьбі з нелегальним розповсюдженням наркотиків. Тридцять шість відсотків відповіли, що така участь має бути разом із поліцією.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в днями в Україні стартує масштабна акція "Піймай баригу - отримай кеш". В рамках акції пересічні громадяни можуть долучитися до боротьби з наркобізнесом та отримати за це гроші.

Долучитися до подібних акцій, згідно з дослідженням, погодилися майже 20%респондентів. Ще більше ніж 10% готові донатити до її фонду. А підтримати морально зголосилися понад шістдесят відсотків. Сорок відсотків заявили, що хотіли б поширювати інформацію про таку ініціативу.

Акцію "Піймай баригу - отримай кеш" анонсував блогер Стас Домбровський. За його словами, анонімний меценат готовий платити за кожного торгівця забороненими препаратами, ще більшу суму виплатить тому, хто викриє нарколабораторію або торгівця в зоні бойових дій.

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