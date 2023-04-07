Более 75% украинцев считают серьезной проблему нелегального распространения наркотиков, - опрос

Более 75% украинцев считают серьезной проблему нелегального распространения наркотиков и 71% ответили, что государство не эффективно борется с этим явлением.

Вместе с тем, более 30% опрошенных считают, что именно сейчас необходимо участие общественности и частных лиц в борьбе с нелегальным распространением наркотиков. Тридцать шесть процентов ответили, что такое участие должно быть вместе с полицией.

Напомним, ранее сообщалось, что на днях в Украине стартует масштабная акция "Поймай барыгу - получи кэш". В рамках акции рядовые граждане могут присоединиться к борьбе с наркобизнесом и получить за это деньги.

Присоединиться к подобным акциям, согласно исследованию, согласились почти 20% респондентов. Еще более 10% готовы донатить в ее фонд. А поддержать морально согласились более шестидесяти процентов. Сорок процентов заявили, что хотели распространять информацию о такой инициативе.

Акцию "Поймай барыгу - получи кэш" анонсировал блогер Стас Домбровский. По его словам, анонимный меценат готов платить за каждого торговца запрещенными препаратами еще большую сумму выплатит тому, кто разоблачит нарколабораторию или торговца в зоне боевых действий.