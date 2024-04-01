Понад 700 окупантів та 32 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ нещодавно просунулися на схід від Тернів (Донецької області), російські війська концентрують свої атаки у напрямку Часового Яру.

В Україні на фронті протягом доби сталося 53 бойові зіткнення. Ракетні війська вдарили по 3 пунктах управління безпілотниками.

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