Более 700 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ недавно продвинулись к востоку от Тернов (Донецкой области), российские войска концентрируют свои атаки в направлении Часового Яра.

В Украине на фронте в течение суток произошло 53 боевых столкновения. Ракетные войска ударили по 3 пунктам управления беспилотниками

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