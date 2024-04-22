Понад 700 окупантів та 17 артсистем. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ все ще можуть захищати Часів Яр, крім його східних околиць.

В Україні на фронті протягом доби сталося 85 бойових зіткнень. Сили протиповітряної оборони України знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59.

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